Anche quest’anno San Nicola Manfredi vieta i fuochi d’artificio

In giorni dove un po’ dappertutto piovono richieste di stop ai botti di fine anno – frequenti in particolare gli appelli relativi alla tutela degli animali – San Nicola Manfredi anche per il 2019 e l’alba del nuovo anno resterà un Comune off limits per i fuochi artificiali. E’ ormai una consuetudine quella del sindaco Errico, che ieri ha adottato l’ordinanza numero 23 con la quale impone lo stop a “prodotti pirotecnici, anche se di libera vendita, nei centri urbani del territorio comunale, per il periodo dal 20 dicembre 2019 al 1° gennaio 2020”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia