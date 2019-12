L’ultimo istante di una partita non adatta ai deboli di cuore. L’ultimo sussulto per ristabilire le gerarchie, con la sfortuna protagonista in 45’ ricchi di pathos e speranze. Ma alla fine, grazie al colpo di testa di Ceravolo, a vincere quell’incredibile Benevento-Frosinone furono i giallorossi. Quello l’ultimo precedente disputato tra le due società: un giorno storico che ha permesso agli stregoni di prolungare la loro prima stagione di Serie B fino ai play off, conclusi con la vittoria e con il salto da sogno nella massima serie. Non un eurogol a livello estetico ma una rete mondiale per il valore intrinseco che porta ancora oggi con sé: grazie a quel colpo di testa, la Spal riuscì a festeggiare la matematica promozione in Serie A mentre proprio i ciociari furono costretti a rinviare tutto agli spareggi di fine stagione, mancando però il successo a causa del ko casalingo nato in semifinale contro il Carpi.

