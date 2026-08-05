Trapani, 4 ago. – (Adnkronos) – “Una zona difficile e trascurata per tanti decenni, trasformata grazie all’intervento e al finanziamento di Sport e Salute. Un’area che sarà nuovamente vissuta dai ragazzi del quartiere, dai loro genitori e nonni, uno spazio di aggregazione e comunità”. Lo dice Andrea Genco, assessore allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Trapani, che ha partecipato all’inaugurazione dell’area di sport Illumina nei pressi di via del Cipresso, a Trapani, il progetto ideato da Sport e Salute e finanziato dal Ministero per lo Sport e i Giovani che sta trasformando spazi urbani in luoghi di incontro, crescita e opportunità per i giovani.
“Stiamo intervenendo per aprire altre infrastrutture sportive in alcuni quartieri di Trapani, e abbiamo altri progetti in cantiere in collaborazione con le associazioni del territorio. Adesso, ci aspettiamo che a popolare quest’area ricreativa e di sport non ci siano soltanto gli abitanti del quartiere, ma anche i residenti in altre zone della città. Oggi assistiamo a una bella pagina di sport e aggregazione – conclude l’assessore – con la presenza di tantissime associazioni sportive che già fanno un ottimo lavoro sul territorio, anche in termini di recupero sociale ed educativa per giovani”.
Trapani, l’ass. Genco all’inaugurazione dell’area di sport Illumina: “Da zona trascurata a spazio aggregativo per famiglie’
Trapani, 4 ago. – (Adnkronos) – “Una zona difficile e trascurata per tanti decenni, trasformata grazie all’intervento e al finanziamento di Sport e Salute. Un’area che sarà nuovamente vissuta dai ragazzi del quartiere, dai loro genitori e nonni, uno spazio di aggregazione e comunità”. Lo dice Andrea Genco, assessore allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Trapani, che ha partecipato all’inaugurazione dell’area di sport Illumina nei pressi di via del Cipresso, a Trapani, il progetto ideato da Sport e Salute e finanziato dal Ministero per lo Sport e i Giovani che sta trasformando spazi urbani in luoghi di incontro, crescita e opportunità per i giovani.