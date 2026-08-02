Accelera la fase di indagini preliminari sul caso “schiuma nel fiume Calore”, al centro dell’attenzione degli inquirenti oltre che di un fitto dibattito e di preoccupazione e allarme tra rappresentanti istituzionali e l’opinione pubblica. Ascoltato come persona informata sui fatti il presidente del Consorzio Asi di Ponte Valentino, Domenico Vessichelli da parte dello stesso Procuratore Aggiunto di Benevento, Gianfranco Scarfò, che sta coordinando l’indagine. Resta sotto sequestro il sito impianto depurazione di Ponte Valentino da cui sarebbe scaturito l’inconveniente. Impianto dell’Asi che è gestito in concessione dalla società Multiservice srl.

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