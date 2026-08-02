“In merito all’Ordinanza di non potabilità 50 del 30 luglio 2026 e a tutta la pregressa corrispondenza, si rappresenta che nella mattinata odierna (ieri per chi legge, n.d.r.) è stato effettuato un campionamento straordinario in rete, nel punto di prelievo di Sant’Agata centro. Da esame visivo sembrerebbe essersi ripristinata la trasparenza (incolore) della risorsa idrica; inoltre, i test da campo hanno restituito un valore di cloro residuo nella norma. Sarà cura della scrivente trasmettere, come da voi richiesto, le certificazioni dei risultati analitici di tale prelievo non appena disponibili e comunque non prima di lunedì 3 agosto p.v..”. Questi i contenuti della nota che Gesesa, nella mattinata di ieri, ha trasmesso al Comune di Sant’Agata de’ Goti, in merito alla criticità idrica in corso, e che Palazzo San Francesco ha divulgato attraverso i canali social istituzionali dell’ente

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