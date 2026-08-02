La Pro Loco di Paupisi ha annullato il Festival dei Sapori e degli Artisti di strada – 53esima sagra del cecatiello. La decisione, maturata con profondo dolore, dopo l’improvvisa scomparsa di Manuel Coletta, ‘storico’ volontario e anima della manifestazione

“Con immensa tristezza e con il cuore spezzato,- scrive il direttivo della Pro Loco di Paupisi – si comunica che il Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – 53° Sagra del cecatiello, previsto per il 27-28-29-30 agosto non si svolgerà.

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