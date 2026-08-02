Nell’ultima seduta il Consiglio Comunale di San Marco dei Cavoti ha approvato lo schema di convenzione atto a disciplinare i rapporti tra il Comune di San Marco dei Cavoti e la Società “E. Franzese Srl ”, per la determinazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale per l’esercizio di un impianto di produzione di energia eolica realizzato in San Marco dei Cavoti località Ielardi – Macchioni – Montagna – Ricetto.

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