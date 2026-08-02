Nuova realtà sportiva a Puglianello: Rescigno presidente, il sindaco Rubano è vicepresidente

A Puglianello non è stata presa positivamente la perdita della squadra di calcio con la Polisportiva Puglianello confluita in toto a Telese Terme e con la conseguente perdita del nome. Un passaggio che non è stato evidentemente digerito da quanti, invece, avevano riposto nella squadra di calcio il giusto modo di assimilare sport, passione, sociale e unità.

Nonostante i tempi ristretti il sindaco di Puglianello, l’onorevole Francesco Maria Rubano non si è certo perso d’animo ed anzi, nel giro di un istante, ha convocato il consiglio, chiesto lumi, lanciato l’amo e proseguito dritto per la sua strada. Il tutto confortato e supportato dal sostegno e dall’aiuto di diversi imprenditori della zona con in testa Natale Rescigno, tra l’altro ex presidente onorario proprio della Polisportiva Puglianello. Così, nell’arco di pochi giorni è nata una nuova realtà sportiva sotto il nome di S.S.C Puglianello, realtà che, come noto, partirà dalla Terza categoria.

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