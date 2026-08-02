Clemente Mastella ha scongiurato l’ennesimo tiro mancino, confermando un “suo” uomo al vertice della Provincia. Quale leader di No di centro, però, è già proiettato verso le amministrative di Benevento e le elezioni politiche.

Parte di Forza Italia vi ha dato una mano? Del resto, neppure lei si aspettava un successo con il 65% circa.

“Non c’è stata nessuna intesa organica, né nessun accordo politico con Forza Italia. Se qualche amministratore vicino a questo partito ha ritenuto migliore la soluzione rappresentata da Nino Lombardi, ciò è merito del presidente della Provincia, della sua disponibilità e del buon governo che esercita in nome del territorio e dei Comuni sanniti e dei partiti. Invece c’è stato un accordo organico e sistemico di un pezzo importante del Pd cittadino con la destra”.

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