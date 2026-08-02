La verifica era tutt’altro che banale e il Benevento l’ha superata a pieni voti. Opposta a una rivale di categoria superiore, che si è presentata con la formazione-tipo, la Strega ha dato dimostrazione di una consistenza che lascia ben sperare, il tutto quando manca una settimana esatta al debutto ufficiale, quello di domenica prossima in Coppa Italia contro il Ravenna. A Rieti contro il Frosinone i giallorossi hanno superato un test attendibile, un bel banco di prova arrivato alla fine di una fase di preparazione estiva iniziata lo scorso 6 luglio.

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