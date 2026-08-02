Nella tarda serata di venerdì scorso, ad Apice, i Carabinieri della stazione locale, insieme ai militari del Nor di Benevento, hanno svolto un servizio antidroga che ha portato alla denuncia in stato di libertà di un 47enne del posto, già noto alle Forze dell’ordine.

Nel corso della perquisizione in casa dell’uomo, i Carabinieri hanno trovato nascosto all’interno di una lavatrice un contenitore in plastica con 2,1 grammi di cocaina. All’interno dell’abitazione sono stati inoltre trovati un bilancino di precisione, e una somma in contanti di 1.145 euro, suddivisa in banconote di diverso taglio. Sia la droga che il materiale sono finiti sotto sequestro.

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