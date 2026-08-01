Trasporti, inizia l’era Air Campania. Mastella: “Straordinaria azione politica e istituzionale”

“Il trasporto pubblico cittadino entra in una nuova era. In città subentra Air, una società che ha una garanzia che si chiama Regione Campania, che ringraziamo a partire dal presidente Fico dal vicepresidente Casillo e dal manager di Air Acconcia per l’efficace collaborazione istituzionale e un’efficienza riconosciuta da una pluridecennale storia. Abbiamo lavorato molto e siamo riusciti a velocizzare una transizione delicata: Air, vincitrice della gara regionale, doveva subentrare solo a dicembre”.

Sono le parole del sindaco di Benevento Clemente Mastella sulla svolta che parte oggi per il trasporto pubblico locale su gomma.

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