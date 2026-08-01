Cambi all’orizzonte in seno al consiglio comunale di Solopaca. La consigliera di opposizione Elena Leone lascia il gruppo consiliare di minoranza “Avanti Solopaca”. La stessa consigliera fa poi sapere “di proseguire il mio mandato come consigliere comunale di minoranza in piena autonomia.
Si tratta di una decisione maturata dopo una lunga e attenta riflessione, dettata dalla consapevolezza che, nel tempo, sono venuti meno quei presupposti di condivisione che rappresentano il fondamento di un’azione politica comune”.
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