La villa comunale di via Aldo Moro avrà una gestione privata.

A San Giorgio del Sannio è arrivata al capolinea la procedura per l’affidamento in concessione dell’area verde per una durata di sette anni, iniziativa promossa dall’amministrazione Ricci per raggiungere diversi obiettivi.

Come emerge da un atto licenziato il 20 luglio dal settore tecnico e pubblicato giovedì scorso, toccherà all’imprenditore locale Gerardo Pucillo occuparsi della gestione di Villa Serenitas.

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