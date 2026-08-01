A seguito della temporanea chiusura dell’Ufficio Postale centrale di via Cervinara, interessato dai lavori del Progetto Polis per trasformare la struttura nella nuova Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale, l’Amministrazione Comunale di Montesarchio si è attivata per ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza. La riapertura della sede centrale è prevista per l’11 agosto 2026 e, nel frattempo, Poste Italiane ha individuato il presidio di Bonea come sede di appoggio temporanea. Per agevolare gli spostamenti verso il comune vicino, dopo un proficuo confronto che ha visto protagonisti il sindaco Carmelo Sandomenico e il consigliere Nunzio Nazzaro, l’Amministrazione ha deliberato la messa a disposizione di un servizio navetta gratuito gestito dal Gruppo Comunale di Protezione Civile.

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