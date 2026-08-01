Verifiche su 65 persone e e 59 veicoli, otto sanzioni al Codice della Strada per oltre 1.500 euro, sequestri amministrativi e controlli mirati sui minorenni alla guida di ciclomotori.

E’ il bilancio dell’attività di prevenzione e controllo del territorio condotta dai Carabinieri della stazione di Apice, impegnati nel garantire maggiore sicurezza sulle strade e nel contrastare le condotte di guida potenzialmente pericolose. Nel corso di un servizio straordinario svolto nella fascia serale e notturna, i militari hanno effettuato numerosi posti di controllo lungo le principali arterie del territorio comunale, identificando complessivamente 65 persone e sottoponendo a verifica 59 veicoli.

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