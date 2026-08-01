Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, davanti al Consiglio provinciale, riunito nella Sala Consiliare della Rocca dei Rettori, alla presenza delle autorità civili, dei sindaci e dell’arcivescovo metropolita, dopo la convalida della sua elezione, ha giurato fedeltà alla Repubblica, alla Costituzione, alle leggi dello Stato e di amministrare il bene pubblico nell’interesse della provincia.

Lombardi nel suo discorso di insediamento ha innanzitutto voluto ringraziare i sindaci e i consiglieri comunali che gli hanno confermato l’onore di rappresentare un territorio straordinario come il Sannio.

Lombardi ha proseguito: «I sindaci e gli amministratori sono il presidio più vicino ai cittadini, gli interpreti quotidiani dei bisogni delle comunità, il volto concreto delle istituzioni che devono essere animate dalla consapevolezza di far emergere sempre l’autorevolezza e non l’autorità».

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