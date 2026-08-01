Una elaborazione statistica dell’ufficio studi di Facile.it restituisce la situazione degli incassi da multe elevate per eccesso di velocità attraverso autovelox.

Tra i primi dieci Comuni campani, cinque sono sanniti e il primo nella graduatoria risulta Puglianello.

L’analisi – quanto emerge dal report – riguarda Comuni campani che hanno dichiarato incassi da sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, al primo posto si trova Puglianello, che lo scorso anno ha incassato un importo pari a 1.142.806 euro.

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