Il Benevento saluta Cascia con un successo sulla Vis Pesaro. Si aggrega Simone Verdi

Prima Mignani, poi Salvemini. Sono i gol degli attaccanti a trascinare il Benevento verso il successo nella quinta amichevole di questo preseason giallorosso: 2-1 della Strega sulla Vis Pesaro dell’ex Gennari decisa dalle firme d’autore sannite.

Indicazioni positive da più fronti per il tecnico napoletano che nel pomeriggio di oggi vedrà calare il sipario sul calendario delle amichevoli precampionato, a Rieti contro il Frosinone, nel test più importante – e delicato – di queste settimane di lavoro con vista sulla Serie B. Per l’ultima sfida del Magrelli Active, Floro Flores punta sulla coppia di centrali composta da Saio e Dalle Mura dal 1′, sulle fasce opportunità per Sernicola sulla destra e per Viscardi sull’out opposto.

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