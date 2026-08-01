Importante passaggio di consegne ieri mattina nell’assise civica di Castelfranco in Miscano. Il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ufficiale per procedere alla surroga del consigliere uscente Umberto Del Basso De Caro, dimissioni che hanno fatto rumore nel Sannio.

Alla presenza del segretario comunale, Sergio Fattore, l’assise ha formalizzato l’ingresso tra i banchi dell’opposizione di Elio Scinto, primo dei non eletti nella lista di minoranza alle ultime consultazioni elettorali.

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