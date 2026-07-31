Gestione del bilancio, efficacia del servizio rifiuti, debiti fuori bilancio. Sono gli argomenti che hanno generato maggiore discussione nel Consiglio comunale di San Giorgio del Sannio, riunito ieri mattina nella Biblioteca comunale ‘Tommaso Rossi’.

Una lunga riunione, scandita dall’esame di punti di particolare importanza – vedi tariffe della tassa rifiuti e Documento unico di programmazione – e 28 debiti fuori bilancio.

Il primo tema a generare dibattito è stato l’assestamento di bilancio.

Tra le variazioni al previsionale, come illustrato dall’assessora Alessia Accettola, la restituzione alla Regione di un rimborso Imu versato erroneamente al Comune, spalmata su quattro anni (27mila euro annui).

“Non c’è stato alcun accesso al Fondo di riserva, e tantomeno abbiamo tagliato sui servizi essenziali”, la sottolineatura della delegata al bilancio. Rassicurazioni, sempre attese rispetto a un bilancio in affanno, che non sono bastate al consigliere di opposizione Giancarlo Bruno, assai duro nel giudizio sulle finanze: “In campagna elettorale avete fatto promesse che si sono rivelate infondate, e che ora si traducono in atti. Con questo assestamento avete previsto il mancato incasso di 600mila euro, e il Revisore vi dice che c’è una massa enorme di crediti tributari ed extratributari da recuperare. Viaggiate con un accumulo di debito spaventoso”.

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