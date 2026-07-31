Paupisi in lacrime per l’ultimo saluto al giovane Manuel Coletta

La comunità di Paupisi si è stretta in un dolore profondo per l’ultimo saluto a Manuel, il ragazzo non ancora sedicenne scomparso tragicamente a causa di un incidente in moto. Centinaia di persone – tra giovani, amici, parenti e cittadini – si sono radunate davanti alla chiesa parrocchiale per partecipare alle esequie, segnate da un silenzio irreale, da grande compostezza e dalla presenza di un maxischermo esterno per permettere a tutti di seguire la cerimonia. Molti ragazzi indossavano magliette bianche con la foto di Manuel o quelle della Sagra del Cecatiello, evento alla cui organizzazione il giovane stava già lavorando con entusiasmo.

Durante la commovente omelia, il parroco don Cosimo Iadanza ha cercato di offrire consolazione alla comunità e alla famiglia (il padre Antonio, la madre Carmen e il fratello Stefano), ricordando la forte carica vitale, l’educazione e la disponibilità di Manuel, ed esortando tutti a trovare forza e speranza nella fede oltre la sofferenza del momento.

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