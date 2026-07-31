Morelli ad AdnTalks: “Doveroso stop Schengen con Spagna. Vogliamo Salvini al Viminale”

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – Dall’emergenza migranti in Spagna a Vannacci passando per le accise e la manovra. E ancora Salvini ministro dell’Interno. Sono alcuni dei punti caldi toccati da Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla programmazione e al coordinamento della politica economica, intervistato ad AdnTalks dal direttore Davide Desario.

“Avendo visto cosa fatto da ministro dell’Interno, e in queste ore lo ribadisco, sul fronte dell’immigrazione non posso far altro che auspicare questa iniziativa” dal popolo di Pontida “che è un indirizzo del mio partito. È un mio desiderio perché sarò protagonista sul pratone di Pontida”, ha affermato Morelli parlando del possibile ritorno di Matteo Salvini al Viminale.

“Io immagino che il popolo della Lega ribadirà quello che la segreteria federale ha già auspicato con il congresso, e cioè che Salvini possa finalmente tornare al ministero degli Interni”, ha sottolineato Morelli. Perché, ha aggiunto, “Pontida è il momento in cui ci si ritrova, l’occasione in cui i militanti e i sostenitori, chi ha voglia di esprimere la propria valenza politica verso la Lega, si deve incontrare”.

“La Lega è un partito maturo e ha il compito di mostrare in questa campagna elettorale nei prossimi mesi quanto la buona amministrazione che siamo capaci di fare – e lo dimostriamo nei fatti con le Regioni e i nostri sindaci – faccia il paio con il buon governo che abbiamo portato nell’ambito della maggioranza di centro destra”, ha detto quindi Morelli che è intervenuto anche sulla crisi migranti a Ceuta: migliaia di persone (49mila in 24 ore secondo la Spagna) che dal Marocco hanno attraversato il confine e sono entrate nell’exclave spagnola in Africa. “Lo stop a Schengen con la Spagna è doveroso”, ha detto inoltre Morelli.

Sospendere il trattato di Schengen con la Spagna “più che giusto, è doveroso”, ha sottolineato Morellisecondo il quale “la posizione del governo italiano mi sembra chiara: si sono già espressi i leader dei partiti, numerosi ministri, il presidente del Consiglio”.

“Quando c’è la sinistra al governo, in qualunque governo, in qualunque Stato, questa è la normalità. Perché la sinistra immigrazionista e internazionalista vuole permettere l’ingresso a migliaia di persone”, ha affermato. “Nel 2015-16, con i governi Renzi, Letta, Gentiloni e così via, c’erano 180mila sbarchi l’anno. Arriva Salvini al ministero dell’Interno e da 180mila, con delle variazioni di qualche decina di migliaia, si è passati a 30mila, 20mila, 18mila”, ha proseguito. “Parliamo di visioni politiche e amministrative differenti. Quando la sinistra è al governo è naturale che avvengano queste cose, perché la sinistra mette in atto delle azioni amministrative e politiche che portano a queste situazioni. Sanchez non più di un mese fa ha permesso l’ingresso a 500mila clandestini in Spagna e ha avuto 1 milione e mezzo di richieste”, ha detto ancora.