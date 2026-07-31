La piattaforma per potersi iscrivere sarà aperta da martedì e sino al 9 settembre, nel mentre il servizio della refezione scolastica partirà dal 6 ottobre. Ma, soprattutto, le tariffe resteranno invariate. Questi, i capisaldi della delibera licenziata ieri mattina dalla Giunta comunale, in merito alla mensa.

Il Comune di Benevento assicura il servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie statali: per lo scorso anno scolastico 2025/2026 sono stati erogati 153.970 pasti per un costo totale di euro 1.041.598,48 (125.684 per gli alunni e 28.286 per i docenti), visto l’obbligo per i comuni di definire la misura percentuale della copertura dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale e di determinare, ove necessario, le tariffe e le contribuzioni. L’articolo 45 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ha stabilito, con decorrenza 1 gennaio 1994, il rispetto del tasso di copertura dei servizi, solo in quegli enti che si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie o in dissesto finanziario individuate ai sensi dell’art. 242 del d.Lgs. 267/2000, e per tali Comuni, l’art. 243 del medesimo Decreto, prevede una copertura dei costi complessivi dei servizi non inferiore al 36%, quindi tali enti sono tenuti al rispetto di dette percentuali.

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