Il caso Benevento non può passare in cavalleria. Sin da domenica notte, appena chiuso lo spoglio, Noi di centro sta denunciando che alcuni esponenti Pd hanno votato il candidato presidente del centrodestra alla Provincia. Addebito che continua ad infiammare il dibattito politico, coinvolgendo persino Elly Schlein, come se la segretaria nazionale dem non avesse altri problemi da sbrogliare.

Dopo Mastella e Del Basso De Caro, che a le si sono rivolti direttamente, ecco gli appelli di Antonella Pepe e Pasquale Giuditta che nel mirino inquadrano soprattutto i consiglieri comunali di Benevento.

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