Roma, 31 lug. (Adnkronos) – E’ morto Franco Baresi, la leggenda del Milan aveva 66 anni. La società rossonera ha annunciato oggi venerdì 31 luglio la scomparsa dello storico difensore: ‘6 Per sempre Capitano’, il messaggio del club su X. Baresi nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare.

“La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del Dna e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un’ora così dura”, si legge nel post pubblicato sui social.

“Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima – scrive il Milan sul sito del club rossonero – Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all’altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l’ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica. Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre”.

Baresi è stato un simbolo del Milan e del calcio italiano. Ha vissuto tutta la sua carriera con la maglia rossonera: non ha abbandonato il Diavolo nei momenti più bui della sua storia e lo ha trascinato poi nei trionfi, in Europa e nel Mondo. Baresi ha vinto tutto con il club e con la Nazionale. Ha partecipato alla spedizione dei Mondiali 1982 vinti in Spagna ed è arrivato ad un passo dal successo ai Mondiali di Usa 1994, chiusi con la sconfitta in finale ai rigori contro il Brasile. In quella World Cup, il numero 6 dimostrò una volta di più di essere unico: operato per la lesione al menisco nella seconda partita del torneo contro la Norvegia, riuscì a tornare in campo nel giro di appena 25 giorni e giocò la finale.

“Durante la sua illustre carriera, Baresi è stato un simbolo di lealtà, vestendo solamente la casacca di AC Milan e non voltando le spalle al Club nemmeno nei momenti più difficili. Con Arrigo Sacchi e Fabio Capello in panchina, e con la fascia di capitano al braccio, Baresi ha guidato i rossoneri a un dominio assoluto a livello globale tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90. Baresi ha chiuso la sua carriera in rossonero con l’incredibile record di 719 presenze ufficiali, durante le quali ha vinto sei titoli di Serie A, tre Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali e quattro Supercoppe Italiane. In segno di riconoscenza, AC Milan ha ritirato la maglia numero 6 da lui indossata. Baresi ha festeggiato nel 2024 i suoi 50 anni con il Club, di cui è Vice Presidente Onorario dal 2020”, si legge ancora sul sito del Milan..

Campione del mondo nel 1982 e vicecampione nel 1994 con la Nazionale italiana, è stato l’unico giocatore della storia ad aver raggiunto primo, secondo e terzo posto ai Mondiali di calcio. Nel corso della sua carriera ha sempre militato nel Milan, squadra nella quale ha giocato per venti stagioni (dal 1977 al 1997) di cui quindici da capitano. Con la nazionale italiana, nella quale ha militato per tredici anni vestendo la fascia di capitano dal 1991 al 1994, ha partecipato a tre campionati del mondo (Spagna 1982, Italia 1990 e Stati Uniti 1994) e due campionati d’Europa (Italia 1980 e Germania Ovest 1988).

“Ci ha lasciati Franco Baresi all’età di 66 anni. Storica bandiera del Milan, uno dei più grandi difensori centrali della storia del calcio mondiale, ha disputato la sua intera carriera in maglia rossonera, con la quale è stato identificato come il Capitano. Col Milan ha vinto 6 scudetti, 3 Coppe Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, 2 Supercoppe europee, 4 Supercoppe italiane, diventando simbolo indiscusso prima del Milan di Sacchi e poi di quello di Capello”. Con queste parole la Lega calcio di Serie A ricorda Franco Baresi. “Di notevole prestigio anche i suoi trascorsi in Nazionale, essendo parte del gruppo Campione del Mondo del 1982 e poi delle belle Nazionali di Vicini, sfiorando anche il successo a Usa 94 con Sacchi. In poche parole, un calciatore che ha interpretato il ruolo del libero come pochi, diventando modello per intere generazioni”, prosegue la Lega Serie A che “tutta si unisce al cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi ed esprime le più sentite condoglianze alla sua famiglia”.