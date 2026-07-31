Crollo palazzina Messina, individuata una vittima sotto le macerie: ci sono altri 5 dispersi

Palermo, 31 lug. (Adnkronos) – E’ stata individuata una vittima sotto le macerie della palazzina crollata parzialmente giovedì pomeriggio a Messina, in contrada Pistunina, lungo la statale 114. I vigili del fuoco che sono al lavoro da ieri hanno individuato un corpo che però non è ancora stato estratto e quindi non identificato.

“Abbiamo trovato una persona che si trovava negli appartamenti del piano di sopra ma abbiamo molte difficoltà perché c’è un incendio non ha smesso di essere acceso e quindi questo ha reso tutto più complicato”, ha detto il comandante dei vigili del fuoco di Messina, Michele Burgio. Sono più di 60 i vigili del fuoco impegnati nella ricerca. Burgio ha spiegato che “si sta indagando sulle origini del crollo. Ma al momento non possiamo dare una spiegazione definitiva”.

Intrappolati sotto le macerie ci sono altre 5 persone Ricerche rese ancora più complicate e difficili a causa di un incendio che cova, per ora senza fiamme, in una parte dell’edificio crollato.

“Dalle testimonianze acquisite . Abbiamo avuto notizie indirette degli operai feriti che hanno riferito che non ci sarebbero altre persone”, ha detto nella notte il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Messina Michele Burgio, che coordina le ricerche. Si cercano l’imprenditore Carmelo Leone, le sorelle Sara e Rosa Leone, il marito di quest’ultima Santino Magazzù e un domestico che era con loro, il cingalese Lhairu Warnakulasuriya. Dispersa anche la commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano, la messinese Alessandra Frazzica.

Nel frattempo è stato dimesso nella tarda serata di ieri uno dei tre operai rimasti feriti nel crollo. Era stato ricoverato inc odice verde ma è stato dimesso dal Policlinico poche ore dopo il ricovero. Nel disastro sono rimasti feriti altri tre uomini, attualmente ricoverati al Policlinico di Messina.

Ci sarebbero stati dei lavori di manutenzione al pianterreno della palazzina. La struttura è formata da tre livelli, il primo dei quali ospitava un supermercato chiuso da mesi, il secondo un’attività commerciale di cinesi e il terzo alcune abitazioni.