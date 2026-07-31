Gli ostacoli lungo la strada che porta a Luigi Cherubini non sono stati ancora superati. Il Benevento resta in corsa per l’esterno offensivo di proprietà della Roma, ma deve difendersi da una folta concorrenza, a cominciare dal Torino che nei giorni scorsi l’ha chiesto come parziale contropartita per Cacciamani. Sulle sue tracce, come noto, c’è anche il Las Palmas, club che è abituato a pescare in Italia (l’anno scorso ha preso Amatucci dalla Fiorentina, qualche anno fa prese pure Iemmello) e che ieri ha avuto un primo confronto con l’entourage del giocatore.

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