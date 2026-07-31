Acqua torbida a Sant’Agata de’ Goti: stop alla potabilità, ma è polemica sui ritardi

Vivaci polemiche a Sant’Agata de’ Goti. Nella giornata di giovedì, nel dettaglio, l’amministrazione comunale ha diffuso una serie di comunicati in uno alla pubblicazione dell’ordinanza 50 con la quale è stato disposto il divieto temporaneo di utilizzo dell’acqua per scopi potabili ed alimentari nelle zone servite dalle prese di Sant’Agata Centro e Bagnoli. Una decisione giunta a seguito dei formali riscontri intercorsi tra l’Ente locale e il Gestore del Servizio Idrico Integrato. Dalle verifiche tecniche condotte sulla rete, è emerso che l’evidente intorbidimento della risorsa distribuita sia da attribuire ai lavori infrastrutturali attualmente in corso lungo le condotte. Tali interventi avrebbero provocato la movimentazione dei sedimenti naturali depositati nel tempo all’interno dei tubi, alterando visibilmente l’aspetto e la trasparenza dell’acqua erogata nelle abitazioni.

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