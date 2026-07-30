Un’intera comunità è tornata di nuovo nel dolore. A Paupisi il silenzio di questi giorni racconta la tragedia che, nella serata di martedì, ha spezzato la vita di Manuel Coletta, appena 15 anni. Il giovane avrebbe compiuto 16 anni a metà agosto.

Manuel è morto in un drammatico incidente stradale mentre era in sella alla sua moto. La tragedia si è consumata lungo la strada provinciale Paupisi-Solopaca, tra via Aldo Moro e via Vignali, nel cuore del paese, nei pressi dell’istituto scolastico.

Secondo i primi accertamenti effettuati dai carabinieri, il ragazzo, dopo essere stato sbalzato dal mezzo, avrebbe prima urtato un marciapiede e poi sarebbe finito violentemente contro un’inferriata posta a bordo strada.

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