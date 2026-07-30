Tragedia Paupisi, la lettera del Sindaco: “Col cuore spezzato piangiamo uno dei nostri figli più giovani”

Paupisi è ancora una volta avvolta da un dolore immenso, un dolore che entra nelle case, che stringe il cuore e lascia tutti senza fiato. La tragica scomparsa del nostro caro Manuel ha ferito profondamente l’anima della nostra comunità.

Manuel era uno di noi. Era il sorriso sincero che illuminava ogni manifestazione, la mano sempre pronta ad aiutare, l’entusiasmo contagioso di chi amava profondamente il proprio paese.

Era un ragazzo cresciuto tra volontariato, amicizie e sacrificio, sempre presente quando c’era da costruire qualcosa per gli altri. Amava le moto, amava la vita e guardava al futuro con gli occhi pieni di sogni. Quei sogni, oggi, si sono infranti nel modo più crudele.

Davanti a una tragedia come questa non esistono parole capaci di lenire il dolore di una madre, di un padre, del fratello, dei familiari, degli amici e di tutti coloro che gli hanno voluto bene.

Resta solo un silenzio carico di lacrime, di incredulità e di domande che forse non troveranno mai una risposta.

A nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza, esprimo il più profondo cordoglio e mi stringo con affetto al papà Antonio, alla mamma Carmen, al fratello Stefano e a tutta la famiglia.

Oggi il vostro dolore è il dolore di tutto il paese. Paupisi piange un figlio.

In segno di partecipazione proclamerò il lutto cittadino nel giorno in cui saranno celebrati i funerali.

Sarà il momento in cui Paupisi si fermerà, in un rispettoso silenzio, per accompagnare il suo giovane figlio nell’ultimo viaggio e stringersi ancora una volta attorno alla sua famiglia.

Oggi il nostro paese perde una parte della sua anima. Ma il ricordo di Manuel, del suo sorriso, della sua bontà e del suo amore per Paupisi, resterà per sempre nei nostri cuori.

Ciao Manuel. Il tuo sorriso continuerà a illuminare la tua comunità. Non ti dimenticheremo mai.

Il Sindaco

Salvatore Coletta