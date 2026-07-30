Continuano a far discutere le vicissitudini sul fronte ambientale nel capoluogo, dai miasmi notturni tra contrade nord e rione Ferrovia, alla schiuma e conseguente moria di specie ittiche nel fiume Calore. Si moltiplicano gli interventi da diverse parti politiche e diversi esponenti istituzionali. Su queste vicende è soffermato ieri mattina, a margine della conferenza stampa sul sistema digitale “My Benevento”, il sindaco Clemente Mastella.

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