Per l’organizzazione degli eventi estivi, si rinnova il patto tra amministrazione e Pro loco. Lo attesta una delibera approvata martedì dalla giunta comunale di San Giorgio del Sannio, in vista dell’organizzazione della terza edizione de ‘La bella estate sangiorgese’. La Pro loco è stata individuata come attore capofila, ma nel programma di eventi turistico-culturali saranno coinvolte anche le altre associazioni territoriali.

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