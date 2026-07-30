Acque mosse in casa del Partito Democratico della provincia di Benevento. Samuele Ciambriello, membro della Segreteria provinciale con delega al Welfare, contrasto alle disuguaglianze e inclusione sociale, ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili indirizzandole alla Segretaria provinciale Filomena Marcantonio e, per conoscenza, al Segretario regionale campano, Piero De Luca.

La decisione, definita come una «scelta meditata e sofferta», nasce dall’esito delle ultime elezioni per la Presidenza della Provincia di Benevento. Non si è trattato, evidenzia Ciambriello nella sua nota, di una banale divergenza tattica, bensì della certificazione di una gravissima crisi culturale prima ancora che organizzativa all’interno del partito sannita. Soltanto poche settimane prima, infatti, la Direzione Provinciale aveva approvato un documento politico ufficiale indirizzato al sostegno compatto del centrosinistra e del campo progressista in ogni competizione.

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