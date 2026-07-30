C’è l’esito refertato con delibera della direzione dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” per il concorso per il direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso. La selezione ha visto attribuire il maggiore punteggio e la prima posizione nella graduatoria concorso per il medico ospedaliero, specialista in Emergenza-Urgenza, Riccardo Derna.

Adesso si attende l’accettazione dell’incarico da parte del medico – già in servizio come dirigente medico presso il nosocomio pubblico sannita -, dopo di che in tempi brevissimi avrà luogo ll’immissione in servizio. Il tutto per un incarico quinquennale rinnovabile.

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