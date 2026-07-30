“Ecosistema integrato, con l’uso di piattaforma basata sull’intelligenza artificiale: dunque non una semplice app, ma un nuovo vasto sistema digitale con riorganizzazione dei servizi istituzionali dell’ente locale e maggiore efficienza e possibilità operative da remoto per l’utenza, in un progetto che si realizzerà per fasi. Il tutto con sevizi accessibili da dispositivi digitali, un sistema integrato, con azione informativa e offerta servizi”.

Questa la sintesi del progetto My Benevento, fornita dalla consigliera comunale Maria Carmela Mignone, ieri mattina nel corso della presentazione del nuovo sistema digitale integrato di servizi e gestione amministrativa.

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