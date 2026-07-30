Con l’inizio di agosto alle porte e l’imminente pagamento delle pensioni, la chiusura dell’Ufficio Postale di via Cervinara torna a far discutere e accende il dibattito politico cittadino. A sollevare nuovamente la questione è il commissario cittadino di Forza Italia, Antonio Del Giacco, che ha annunciato l’invio di un nuovo sollecito ufficiale via pec al sindaco Carmelo Sandomenico e all’amministrazione comunale per chiedere interventi urgenti a tutela dei cittadini, in particolare delle fasce più deboli.

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