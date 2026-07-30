Fontana: “Conai a supporto delle imprese per nuovo Ppwr”

Milano, 30 lug. (Adnkronos) – Vademecum, webinar, un’area dedicata del sito, Faq, una timeline delle novità e tool di affiancamento per le aziende che devono adeguarsi al nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi in plastica. Così Conai supporta il passaggio al nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Ppwr), in vigore in tutti i Paese dell’Unione dal 12 agosto 2026. “Nel corso dell’ultimo anno, da quando è stato ufficializzato il testo del regolamento europeo sugli imballaggi, Conai si è adoperato per mettere a disposizione strumenti e attività di supporto alle imprese e ad accompagnarle verso il cambiamento, perché se è vero che dal 12 agosto entrano in vigore alcune prime regolamentazioni, il percorso previsto dal Regolamento arriva fino al 2040 con prescrizioni che aumentano e con nuovi obblighi che entrano in vigore progressivamente”, spiega Fontana.

Un Regolamento che, a pochi giorni dall’entrata in vigore, “lascia ancora alcuni dubbi interpretativi”. Per questo il Consorzio nazionale imballaggi è in prima linea nel fornire alle imprese “informazioni sulle corrette risposte per evitare che vengano prese delle decisioni che poi magari vengono rettificate, dal momento che abbiamo visto in questi mesi di avvicinamento al 12 agosto come alcune prime risposte della Commissione siano state successivamente modificate”.

La raccomandazione di Conai è di “basarsi sui documenti ufficiali. Il lavoro che stiamo facendo è proprio di ascolto, monitoraggio e restituzione a imprese e associazioni delle informazioni ufficiali”, dice Fontana. Tutti gli strumenti che il Consorzio nazionale imballaggi ha creato a supporto delle imprese sono disponibili sul sito Conai.org in un’apposita sezione dedicata al Ppwr.