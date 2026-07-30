Caso Delmastro, il deputato FdI: “Inoltrato io chat in Procura, nulla da nascondere”

Roma, 30 lug (Adnkronos) – “Ho provveduto a inoltrare al Procuratore Capo della Repubblica, Dott. Francesco Lo Voi, via Pec la corrispondenza intercorsa relativa alle chat al centro delle polemiche di questi giorni, non avendo alcunché da nascondere”. L’annuncio in una nota di Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia. “Spero che ora cessino le inaccettabili strumentalizzazioni di una certa parte politica che ha provato a rimestare nel torbido e ha alzato solo fango, pur non essendo io neanche indagato”.

“La scelta di Delmastro di consegnare le sue chat con Caroccia dimostra che lo stesso Delmastro e Fratelli d’Italia non hanno nulla da nascondere” dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino, capogruppo FdI in Commissione Giustizia di Palazzo Madama. “La questione è semmai un’altra e cioè che la sinistra ha una grandissima faccia tosta, perché mentre chiede le chat di Delmastro nasconde quelle del senatore Scarpinato su Mafia e Appalti. Non siamo noi, ma il M5S a nascondere verità inquietanti taciute per oltre 40 anni”.

In serata il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, a quanto si apprende, ha scritto al presidente della Giunta per le Autorizzazioni, Devis Dori, per comunicargli la decisione di chiedere un parere alla Giunta per il Regolamento della Camera. La riunione, fissata per lunedì sera, arriva dopo la richiesta della maggioranza di un intervento a seguito della decisione di Dori di rendere consultabili le chat di Andrea Delmastro ai componenti della Giunta per le Autorizzazioni. L’accesso alle chat è quindi congelato in attesa della riunione della Giunta del Regolamento della Camera.

Lo stop arriva dopo un primo via libera di questo pomeriggio da parte del presidente della Giunta per le Autorizzazioni, Devis Dori alla consultazione del materiale istruttorio, inviato dalla Procura di Roma alla Camera dei deputati, sul caso dell’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Il materiale dovrebbe contenere le chat tra Delmastro e Carocci.