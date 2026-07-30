Camion prende fuoco sulla Telesina, tanta paura e disagi al traffico

Un camion ha preso parzialmente fuoco sulla Strada Statale Telesina, all’altezza di contrada Olivola-Roseto, nel territorio comunale di Benevento. Tir avvolto dalle fiamme nella parte inferiore, per un rogo scaturito da guasto al sistema frenante del rimorchio trainato dal veicolo pesante, in un tratto in discesa. Sfiorato ma evitato il peggio, con intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo, danneggiato ma non distrutto dalle fiamme.
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