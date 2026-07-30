Diverse bollette non pagate hanno condotto alla formazione di un debito di rilievo, intorno ai 200mila euro, che ha costretto l’amministrazione a “tagliare” diverse voci del bilancio.

E’ il dato principale emerso durante l’ultimo Consiglio comunale celebrato a Calvi, nel tardo pomeriggio di martedì.

Prima di arrivare all’assestamento di bilancio – il punto che ha fornito più novità e generato maggiore discussione tra le parti – sul banco dell’assise è approdato il Piano economico-finanziario della Tari.

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