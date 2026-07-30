Nei giorni scorsi la comunità di Bucciano ha celebrato un momento di profondo valore storico e spirituale con l’inaugurazione ufficiale dei lavori di miglioramento sismico che hanno interessato il campanile del Santuario di Maria Santissima a Monte Taburno. L’intervento non si è configurato soltanto come un recupero materiale di natura monumentale, ma ha rappresentato la restituzione alla cittadinanza di uno dei simboli più rappresentativi della storia e dell’identità locale, oggi preservato e valorizzato in una veste ancora più nobile.

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