A Roma le foto dei campioni, gli scatti di Mezzelani in mostra alla stazione metro Spagna

70

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – Da oggi i lavori più rappresentativi del fotografo dei campioni Ferdinando Mezzelani saranno esposti in una mostra realizzata in collaborazione con Atac: oggi alla stazione Spagna e poi, fino ad ottobre prossimo, su uno dei treni in linea che sarà allestito con le riproduzioni delle foto. L’esposizione, intitolata ‘Tra sport e trasporto’, propone alcuni momenti che hanno segnato la storia dello sport italiano, come la vittoria nei mondiali di calcio del 2006 e la vittoria di Sinner al Foro Italico degli internazionali di Tennis. Presenti anche foto di manifestazioni sportive di altre discipline, come l’atletica, l’equitazione e le paralimpiadi.
Per tutta la giornata, l’atrio della stazione Metro Spagna sarà completamente brandizzato con immagini e contenuti della mostra, con la collaborazione di IGPDecaux, che metterà a disposizione in esclusiva tutti gli spazi dell’atrio della stazione. La domination visiva interesserà l’intero atrio di vicolo del Bottino, dove le immagini e i contenuti saranno trasmessi in loop su tutti gli impianti digitali presenti: i maxi led e gli schermi lcd creando un’esperienza immersiva e di forte impatto per i viaggiatori. Alla presentazione erano presenti la presidente di Atac Barbara Marinali e l’amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris.

articolo precedenteAncelotti e il no all’Italia: “Non era una questione di contratto, ma ho un impegno con il Brasile che mi ha accolto”
prossimo articoloA Roma le foto dei campioni, gli scatti di Mezzelani in mostra alla stazione metro Spagna

articoli collegatidagli autori