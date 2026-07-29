Trasporti, da sabato parte la gestione Air: restyling fermate e 42 nuovi bus

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Partenza con il botto per la gestione Air Campania del servizio di trasporto pubblico su gomma a Benevento.
Dopo le traversie degli ultimi mesi legati al regime di proroga in campo a Trotta, il cambio di guardia viene caratterizzato dal restyling della cartellonistica delle fermate e l’impulso alla messa in servizio di 42 nuovi bus, che si aggiungono ai 14 moderni in comodato d’uso dalla Regione, ereditati dalla precedente gestione. Tutto a partire da sabato prossimo, 1° agosto.

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