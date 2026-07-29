Nuove disposizioni a Pietrelcina per decoro e ordine pubblico.

Si tratta di un’ordinanza adottata dal sindaco Salvatore Mazzone, alla luce del numero alto di presenze nel centro urbano, e in particolare in piazza Santissima Annunciata, durante la stagione estiva, ma anche dei diversi eventi in programma nella rassegna promossa da Comune e associazioni.

L’amministrazione ha deciso di intervenire sulla circolazione, ma sono stati introdotti dei paletti anche per il commercio.

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