Un connubio tra innovazione digitale e promozione del patrimonio locale: si terrà oggi, alle 19, presso la Biblioteca Comunale “amicolibro” di Montesarchio, l’evento di presentazione ufficiale del portale “Io Amo Montesarchio”.

La nuova piattaforma web nasce dall’iniziativa e dall’ingegno di Pietro Luciano, con Francesco Tinessa, che ha ideato e realizzato il sito donandolo generosamente all’intera comunità di Montesarchio. L’obiettivo principale del progetto è mettersi al servizio del territorio per valorizzarne le ricchezze storiche e culturali, raccontarne la storia e costruire nuove opportunità per il futuro.

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