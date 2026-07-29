Si è tenuto ieri a Molinara il Consiglio Comunale che ha dato l’ok ad alcune variazioni di bilancio, come la sentenza favorevole emessa nel contenzioso con la banca FF, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, che rivela un andamento complessivamente coerente con le previsioni del bilancio stabilmente riequilibrato e una previsione del ripristino del pareggio di bilancio nell’esercizio finanziario 2029, e il DUP che contiene molte novità.

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