“Il metodo Rubano ha minato il centrodestra e consegnato la vittoria a Lombardi”. Il coordinamento di Fratelli d’Italia ha riflettuto, ma poi ha assunto una posizione ferma nei confronti del segretario di Forza Italia, con cui non vuole avere più nulla a che fare.

“Prima di qualsiasi analisi, la comunità politica di Fratelli d’Italia ringrazia Claudio Cataudo per aver accettato una sfida difficile e per aver tentato, con serietà e senso di responsabilità, di tenere unita la coalizione guidando il centrodestra in un appuntamento elettorale che si attendeva da anni e che avrebbe potuto rappresentare una svolta per il Sannio”.

“Purtroppo – prosegue la nota – il risultato è amaro e deludente, ma conferma, punto per punto, ciò che denunciamo da mesi. Il metodo adottato da Forza Italia, o meglio da una parte di quel partito, ha profondamente indebolito il centrodestra, disperso consenso e, di fatto, consegnato al presidente Lombardi una riconferma certamente probabile, ma tutt’altro che scontata.

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