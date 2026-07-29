Tanto per far sentire ad Elly Schlein pure l’altra campana. Alla segretaria del Partito democratico, si è direttamente rivolto Clemente Mastella lunedì, a lei ed all’omologo regionale Piero De Luca, ponendo una serie di quesiti in merito all’atteggiamento del Pd sannita, i cui amministratori – una fetta in verità, inclusi i cinque consiglieri di Benevento – avrebbero votato Cataudo candidato del centrodestra, pur di fare lo sgambetto a lui.

Decisione anomala ispirata, a parere del leader d Noi di centro, da Umberto Del Basso De Caro. Ma, ieri alla segretaria nazionale dem e, per conoscenza a De Luca, si è rivolta pure l’ex sottosegretario alle Infrastrutture.

La premessa

“Sono Umberto Del Basso De Caro, per tre volte parlamentare nazionale del Pd, già sottosegretario di Stato nei governi Renzi e Gentiloni, già consigliere regionale e capogruppo in Regione Campania, già segretario provinciale del Pd. Mi astengo dal proseguire in questo inutile elenco di incarichi ricoperti. Oggi, sono un semplice iscritto senza ruoli che non aspira ad alcun incarico, né elettivo né di sottogoverno. Non ho mai avuto occasione di conoscerti, perché non ci hai ancora dato l’onore di venire a Benevento, ma – se ritieni – puoi assumere informazioni sul mio conto da Stefano Bonaccini, Antonio De Caro e Piero De Luca al quale la presente è diretta per conoscenza”.

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