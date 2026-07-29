E’ intervenuta anche la Regione Campania sul caso dei miasmi che ammorbano l’area nord di Benevento, e i Comuni di Pietrelcina e Pesco Sannita. Un nodo che persiste, per via delle criticità relative all’esecuzione degli interventi di rimozione deòòe biomasse dall’impianto in contrada San Domenico che ha causato le emissioni odorigene moleste.

In particolare la dirigente del Ciclo integrato rifiuti della Regione Campania ha risposto a un’istanza del Comune di Benevento.

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